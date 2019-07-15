Лос-Анджелес, США, , 14:54 — REGNUM

Саундтреки к новой компьютерной игре «Watch Dogs Legion» будут создавать её фанаты. Разработчики из Ubisoft заплатят поклонникам, принявшим участие в записи композиций, сообщило издание PCGamesN 14 июля.

Треки будут записаны в сотрудничестве с продюсерской компанией hitRECord под руководством актера Джозефа Гордона-Левитта («Квантовый скачок», «Начало»). Поклонники игры могут присылать заявки с песнями различных музыкальных жанров — от панк-рока до хип-хопа.

Отобранные композиции (всего их будет десять) появятся в игре: они будут транслироваться на виртуальных радиостанциях, звучать в автомобилях. Их авторы получат вознаграждение в размере 2 тыс. долларов. Оговаривается, что те участники, чьи треки не войдут в итоговую выборку, не получат оплату.

«С самого начала мы хотели привлечь фанатов и сообщество к созданию нашей игры», — признается креативный директор проекта Клинт Хокинг.

Релиз «Watch Dogs Legion» состоится 6 марта 2020 года. Трейлер с игровыми подробностями был представлен публике в июне 2019 года на международной выставке компьютерных игр Е3 в Лос-Анджелесе. Сюжет игры раскроет жизнь Лондона будущего: игроки являются участниками хакерского сообщества, протестующего против действующего общественного устройства.

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