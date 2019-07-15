Чанчунь, Китай, , 11:47 — REGNUM

Бывший заместитель руководителя Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь на северо-востоке Китая находится под следствием, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Минь Гуандао инкриминируются серьезные нарушения законов Китая и дисциплинарных норм Компартии Китая, сообщили в провинциальном отделении надзорной комиссии по проверке дисциплины. Ранее Минь также был заместителем директора постоянного комитета собрания народных представителей Яньбянь-Корейского автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший высокопоставленный законодатель из северной китайской провинции Шаньси был арестован по обвинению во взяточничестве.

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