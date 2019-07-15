Триполи, , 11:47 — REGNUM

Представители ООН призвали демонтировать все центры содержания мигрантов в Ливии, заявив, что занимаемые ими помещения не приспособлены для размещения беженцев, передает ВВС Africa.

Триполи разрушенный гражданской войной (cc) FunkMonk

Апелляция поступила в суд почти через две недели после того, как более 50 человек были убиты в результате авиаудара по центру для содержания мигрантов в столице Ливии, Триполи.

Жертвами авианалета были в основном африканцы, пытавшиеся добраться до Европы на лодках. Мигранты бегут от нищеты и конфликтов в своих странах, сообщают журналисты телерадиокомпании.

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) назвало помещения центров «ужасными». В них содержатся тысячи мигрантов. Эксперты из UNHCR заявили, что центры должны быть немедленно демонтированы, а заключенные в них беженцы должны быть освобождены и размещены в окружающих их общинах. В UNHCR сообщили о готовности помочь поддержать их на новом месте.

В ООН также раскритиковали «европейскую политику», направленную на возвращение в Ливию спасенных на море мигрантов.