Москва, , 11:44 — REGNUM

Российский продюсер Бари Алибасов может обратиться в правоохранительные органы и в суд, если представляющаяся его личным и лечащим врачом Марият Мухина, которую он не наделял такими статусами, не прекратит распространять лживую информацию о музыканте. Об этом 15 июля ИА REGNUM заявил сам продюсер.

Таким образом Алибасов прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Мухина развивает версию об инсценировке отправления жидкостью «Крот» и пытается выставить музыканта «алкоголиком».

"Все действия Мухиной, по моему мнению, продиктованы желанием ее личного пиара. В первые дни после выписки я находился под воздействием лекарств и был в таком состоянии, что даже не помню о том, как эта «чудо-доктор» была рядом со мной и просила разрешение снимать ее манипуляции», — сказал Алибасов.

Читайте также: Алибасова проверили на детекторе лжи на съёмках шоу

По его словам, хлорпротиксен, который, как утверждает Мухина, нашли в моче у Алибасова, используется не только при лечении алкогольного психоза, но и, в частности, для лечения невротических и поведенческих расстройства у детей, судорожного кашля и спастических состояниях в ЖКТ, дерматозах и аллергических реакциях.

По мнению продюсера, косметолог пытается спасти свою репутацию, тогда как совсем недавно она лично подтверждала поставленный ему врачами диагноз. Об этом свидетельствуют имеющиеся у его сына соответствующие аудиозаписи, говорит Алибасов.

Читайте также: В телешоу представили переписку о деталях «отравления» Алибасова

Он отметил, что не намерен тратить время на судебные тяжбы с Мухиной о защите частной жизни, однако напомнил, что за неприкосновенность частной жизни предусмотрена уголовная ответственность.

Комментируя опубликованным «Первым каналом» переписки личного помощника продюсера с его лечащим врачом, Алибасов отметил, что не знает, что это вообще такое.

«Я не знаю, что это за скрин переписки и на все сто процентов уверен, что никто из моих настоящих лечащих врачей из НИИ Склифософского в переписке по WhatsApp, которую Мухина представила журналистам, не участвовал», — подчеркнул Алибасов.

Как сообщало ИА REGNUM, Бари Алибасов провел в больнице около двух недель после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. После выписки продюсера из больницы появились предположения, что несчастный случай был инсценировкой.

Читайте также: Таблетки вместо еды: Алибасов показал на видео свои лекарства