Харбин, Китай, , 11:40 — REGNUM

Полиция провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая раскрыла случай кражи редкой породы дерева, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Трое человек было задержано и еще один отпущен под залог после того, как у них было найдено более 100 украденных ясеней маньчжурских, сообщили в полиции провинции.

Как отмечают местные власти, огромное количество ясеня маньчжурского было украдено в марте 2019 года. В связи с этим делом ведется расследование. По всем случаем ведется расследование.

Отметим, что ясень маньчжурский встречается и России — в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, а также на острове Кунашир. В Китае это дерево находится под государственной защитой.