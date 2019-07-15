Великий Новгород, , 11:37 — REGNUM

Жителю Великого Новгорода грозит до десяти лет лишения свободы за коррупционное преступление. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Елена Григорьева 15 июля, на скамье подсудимых окажется 63-летний мужчина, которого подозревают в посредничестве в даче взятки в крупном размере.

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По версии следствия, преступление было совершено в сентябре 2017 года. Пенсионер, находясь в автомобиле «Нива Шевроле», передал сотруднику регионального УФСБ России, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 455 тыс. рублей. В такую сумму он оценил содействие в назначении судом наказания, не связанного с лишением свободы, его руководителю, обвиняемому в хищении.

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В настоящее время расследование уголовного дела завершено, ни у следствия, ни у прокурора сомнений в причастности подозреваемого к преступному деянию не осталось. Дальнейшую судьбу пенсионера решит Новгородский районный суд, куда дело направлено для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально на прошедшей неделе Новгородский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице городского Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по делу о коррупции. Женщина неоднократно получала от должников взятки за незаконное окончание исполнительного производства. Суд приговорил её к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

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