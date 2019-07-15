Додома, , 11:41 — REGNUM

Программа развития ООН установила сотрудничество с Институтом Тони Элумелу в целях организации обучения, наставничества и обеспечения денежными средствами более 100 000 мелких африканских предпринимателей в соответствии с целями устойчивого развития ООН и повесткой дня Африканского союза в области развития до 2063 года.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, Институт Тони Элумелу и Программа развития ООН учредили программу молодежного предпринимательства, которая направлена на активизацию поддержки сферы торговли, для того чтобы создать миллионы новых рабочих мест и повысить уровень доходов африканских компаний хотя бы на 10 млрд долларов США.

Об этом сообщил сам Тони Элумелу, основатель Института, на 12-й чрезвычайной сессии Ассамблеи Африканского Союза, на которой присутствовали директор Программы развития ООН Ахуанна Эзиаконва, а также президент Нигера Махамаду Иссуфу.

По словам Эзиаконва, принятая программа нацелена на молодых людей из неблагополучных районов. Как сообщается, программа уже предоставила возможности для развития 7520 молодым бизнесменам в 54 странах Африки.

Эзиаконва отметила, что программа рассматривается в качестве площадки для получения необходимых возможностей и инвестирования в молодое поколение с целью стабилизации ситуации на Африканском континенте.