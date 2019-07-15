Додома, , 11:47 — REGNUM

Организация Transparency International назвала Танзанию одной из стран, наиболее успешно ведущих борьбу с коррупцией. По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», в докладе Transparency International 2019 года говорится, что Танзания сделала многое для предотвращения коррупции, разрушающей экономику страны и негативно отражающейся на населении.

Согласно докладу, подготовленному совместно с исследовательской сетью «Афробарометр», Танзания лидирует среди 35 африканских стран в опросе 47 000 граждан, который включал вопросы о том, как население относится к коррупции в государственных и общественных учреждениях, что граждане думают о состоянии коррупции в своей стране — насколько она распространена, растет ли она или падает, предпринимает ли их правительство достаточно усилий, чтобы ее предотвратить, платят ли люди взятки за такие базовые услуги, как водоснабжение, электричество и образование и т.д.

В 2016 году Танзания занимала 116 место в докладе по коррупции, однако теперь страна поднялась на 13 строчек и занимает 103 место, обогнав некоторые крупные страны мира.

Танзания и Руанда были названы странами Восточной Африки, наиболее отличившимися успехами в борьбе против коррупции.

Индекс восприятия коррупции Танзании составил 36 баллов. Ее обгоняет Руанда, которая набрала 56 баллов в этом показателе. Другие страны Восточной Африки набрали следующее количество баллов: Уганда — 26, Бурунди — 17 и Республика Конго — 19.