Хартум, , 11:36 — REGNUM

Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Судана города Хартум, требуя правосудия в отношении людей, убитых представителями органов безопасности.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в прошлом месяце службы безопасности Судана совершили нападение на протестующих, которые разбили лагерь возле штаб-квартиры вооруженных сил страны, находящейся в Хартуме. В результате инцидента погибло более 100 человек. В связи с этим, Суданская профессиональная ассоциация организовала демонстрации 13 июля.

Демонстранты несли в руках плакаты с надписями, требующими справедливости для жертв нападения и привлечения Военного Совета к ответственности за содеянное.

После нескольких месяцев акций протестов ситуация в Судане по-прежнему остается сложной. Однако, как сообщается, несмотря на кровопролитие, оппозиция и военные власти смогли прийти к соглашению о разделе власти.