Урумчи, Китай, , 11:32 — REGNUM

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая наращивают усилия по закрытию нелегальных шахт в природном заповеднике, расположенном в Памирском нагорье, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

С 2018 года власти Ташкурган-Таджикского автономного уезда Синьцзяна вложили более 45 млн юаней ($6,5 млн) в фонды восстановления геологической среды в районах, где ранее осуществлялась добыча ископаемых.

Уезд расположен в плохих природных условиях и обладает бедной экономикой. В связи с этим, некогда власти решили развивать здесь добычу ископаемых с целью обеспечения экономического роста. Однако затем курс Поднебесной изменился в сторону зеленого развития, в связи с чем этим планам не суждено было осуществиться.

Начиная с 2018 года множество различных зданий и фабрик, относящихся к добыче, были демонтированы. Более 1500 кг семян травы было засеяно на их месте. В общей сложности 198 семей животноводов были переселены из природного заповедника, площадь которого достигает 15 тыс. кв. км., и где обитает более 300 видов диких животных.

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