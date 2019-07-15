Прага, , 11:27 — REGNUM

В Чехии работают более 3,2 тыс. врачей, получивших дипломы за пределами страны, сообщило 14 июня Radio Praha со ссылкой на данные Врачебной палаты Чехии.

В основном, иностранные врачи прибывают в Чехию из Словакии, Украины и России, а также из Польши и Белоруссии.

«Мы выиграем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они уедут в Германию или Австрию», — заявил член Врачебной палаты Михал Сойка.

Как сообщало ИА REGNUM, за год число нелегальных трудовых мигрантов в Чехии удвоилось. 80% из них составляют граждане Украины.

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