Прага, 15 июля 2019, 11:27 — REGNUM
В Чехии работают более 3,2 тыс. врачей, получивших дипломы за пределами страны, сообщило 14 июня Radio Praha со ссылкой на данные Врачебной палаты Чехии.
В основном, иностранные врачи прибывают в Чехию из Словакии, Украины и России, а также из Польши и Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, за год число нелегальных трудовых мигрантов в Чехии удвоилось. 80% из них составляют граждане Украины.
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