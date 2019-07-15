Москва, , 11:21 — REGNUM

Специальные криптокабины, которые изначально предназначались для выдачи гражданам РФ заграничных паспортов, переоборудуют так, чтобы с их помощью можно было оформить и внутрироссийский документ, удостоверяющий личность. Об этом заявил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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«Технические характеристики новой криптобиокабины позволят в будущем использовать её, в том числе, для выдачи электронного паспорта гражданина РФ», — пояснил в интервью газете «Известия» Кабанов.

Отмечается, что тестировать кабины с дополненным функционалом начнут в последних числах июля, а уже к концу 2019 года ими планируется оснастить все действующие многофункциональные центры (МФЦ). Получить электронный паспорт в такой кабине гражданин РФ сможет за считаные минуты. При этом, как пояснили в концерне, осуществлять самостоятельную печать и выдачу электронных документов кабины не будут.

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МФЦ — крайне подходящее место: о сборе биометрических данных

Предполагается, что гражданин со специальным бланком паспорта верифицирует свою личность в кабине в присутствии сотрудника МФЦ, после чего активируется микросхема паспорта и документ становится действующим. Окончательный вариант этой процедуры пока не определён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что выдача электронных паспортов может начаться в России уже в ближайшие два года. Переход с бумажного документа на электронный правительство РФ планирует осуществить постепенно. Предполагается, что электронный паспорт будет сделан в виде пластиковой карточки с электронным чипом. По предварительным подсчётам, проведение реформы обойдётся в 114,4 млрд рублей до 2024 года.