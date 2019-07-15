Ярославль, , 11:18 — REGNUM

На улицах Ярославля заменено порядка 6 километров водопроводных сетей в рамках подготовки к работам по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили АО «Ярославльводоканал».

Замена труб в Ярославле Ярославльводоканал

К ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на улицах, которые в 2019 году вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Ярославльводоканал» приступил еще зимой. Работы были организованы на 7 магистралях города.

«Практику синхронизации планов работ мы применяем уже второй год. Это позволяет на улицах, вошедших в проект, заблаговременно определить нуждающиеся в замене участки водопровода и произвести необходимый ремонт до начала укладки нового дорожного покрытия. Работы на объектах, которые пролегают под проезжей частью, в настоящее время нами завершены. Таким образом водоканал освободил улицы для строительно-дорожных служб», — рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

Масштабный ремонт проделан на улице Угличской. Здесь заменили более одного километра сетей холодного водоснабжения. Также большой объем работ выполнен на улице Республиканской и Красноперевальском переулке. На пересечении улицы Лескова и проспекта Фрунзе в рамках проекта был заменен один из самых крупных коллекторов города.

При реконструкции и ремонте участков водопровода специалисты применяют бестраншейные технологии прокладки труб. К примеру, на проспекте Дзержинского и улице Гагарина сети были заменены с помощью метода горизонтально-направленного бурения и «труба в трубу». Работы проводились без остановки движения транспорта и повреждения асфальтового покрытия.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, а также снижение возможных аварийных ситуаций на отремонтированных дорогах регионального центра.

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