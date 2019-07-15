Каир, , 11:20 — REGNUM

13 июля в Египте были открыты для посетителей две уникальные пирамиды. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», одной из них является известная «изогнутая пирамида» (101 метр в высоту), построенная для фараона Снефер.

Пирамиды были открыты для посетителей впервые с 1965 года. Теперь туристы смогут спуститься по 79-метровому узкому туннелю от входа на северной стороне пирамиды до двух камер, находящихся глубоко внутри пирамиды.

Другая открытая для посетителей пирамида — 18-метровая «боковая пирамида», которая была предположительно построена для жены Снефера, Хетеферы.

Издание отмечает, что туризм — одна из главных отраслей экономики Египта, которая сильно пострадала после событий 2011 года.