Тюмень, , 11:17 — REGNUM

В тюменском центре «Медицинский город», сотрудники которого жаловались на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, обнаружены финансовые нарушения. Материалы проверки направлены в прокуратуру Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По словам сотрудников центра, в медучреждении творятся «произвол и беззаконие». Проверка департамента здравоохранения Тюменской области выявила нарушения в закупочных процедурах, искажение отчетности, необоснованные начисления стимулирующих выплат работникам бухгалтерии, планово-экономического отдела, отдела закупок. При этом сотрудники финансового блока медучреждения уверяют, что ставили подписи под пустыми бланками.

Кроме того, из оборота «Медицинского города» выводились значительные суммы из категории средств от деятельности, приносящей доход. При нарушались сроки оплаты обязательств перед контрагентами, а также сроки выплаты заработной платы, что объяснялось отсутствием средств на счетах.

Материалы проверки переданы в областную прокуратуру, сообщают в ведомстве.

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