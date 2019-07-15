Магас, , 11:11 — REGNUM

Мэру города Магаса Беслану Цечоеву поступают угрозы в связи с исполнением им служебных обязанностей. Об этом он сам сообщил 13 июля на своей странице в соцсети Instagram. По словам градоначальника, нарушители законов пытаются с ним разговаривать с позиции силы, однако он не собирается идти у них на поводу и изменять своим принципам.

«Я действовал и действую, как правило, исключительно в интересах ингушского народа, а также в рамках человеческой справедливости и российского закона. Если кто-то считает, что мои действия ущемляют его права, то готов всегда их обосновать юридически. Но никому не позволю разговаривать со мной с позиции силы», — заявил Цечоев.

https://www.instagram.com/p/Bz0KTV6BTfL/

Он отметил также, что те, кто угрожает ему, преследуют «свои узкие меркантильные интересы», ставя их «выше чаяний народа».

«Мой пульс бьётся ровно и стабильно. Пусть лучше жизнь прекратится, чем изменю своим принципам, ориентированным на интересы людей», — подчеркнул градоначальник.

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Напомним, мэр Магаса Беслан Цечоев был избран депутатами горсовета на должность градоначальника столицы Ингушетии в октябре 2015 года. До этого он с 13 января 2015 года исполнял обязанности мэра. Среди жителей республики он слывет человеком инициативным, справедливым, любящим животных. Так, например, в кабинете у мэра несколько лет жил орел, который попал к Цечоеву раненым.

По инициативе мэра в городе установлены домики для бездомных животных, летом, в жару, для кошек и собак оборудуют бассейны и поилки. В 2019 году Цечоев запретил выступление цирков на территории Магаса, в которых, по его мнению, мучают животных.

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