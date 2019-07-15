Харьков, Украина, , 11:13 — REGNUM

С момента начала гражданской войны на Украине Военно-медицинский клинический центр в Харькове оказал помощь 26 тыс. боевикам ВСУ, заявил начальник госпиталя, полковник медицинской службы Юрий Подолян, сообщила 14 июля пресс-служба министерства обороны Украины.

Шахта лифта Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что за последние полгода центр принял на лечение 1,5 тыс. участников войны. Подолян рассказал, что раненных боевиков ВСУ привозят из Донбасса несколько раз в неделю.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, в июне потери ВСУ в зоне проведения карательной операции в Донбассе составили 19 убитыми и 143 ранеными.

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