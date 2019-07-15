Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:03 — REGNUM

В свердловском Нижнем Тагиле чиновники и дорожники сели в инвалидные коляски, чтобы протестировать дороги на предмет доступности для инвалидов-колясочников. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание «Между строк», в частности, таким образом состояние безбарьерной среды протестировал представитель подрядчика, начальник базы механизации «УБТ-Сервис» Максим Яковлев. Он проверил качество бордюров, спусков и пешеходных переходов. По его словам, для маломобильных граждан на улицах города очень много препятствий, преодолеть которые невозможно.

Как пояснили журналистам в пресс-службе мэрии, объезд улиц прошёл 12 июля. Участники тест-драйва попытались пройти от торгового центра «Александровский пассаж» до здания Пенсионного фонда, но безуспешно. Мэр Владислав Пинаев поручил и. о. руководителя управления городским хозяйством Андрею Лебедеву оперативно обеспечить маломобильным гражданам свободный доступ в госучреждения, а также лично проконтролировать ремонт тех съездов и пешеходных тротуаров, которые ведут к этим объектам.