Чанчунь, Китай, , 10:58 — REGNUM

«Умные технологии» стали хитом на проходящей в столице провинции Цзилинь городе Чанчуне на северо-востоке Китая международной автомобильной выставке, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

На 16-й Китайской (Чанчуньской) международной автомобильной выставке представлено огромное количество мировых и китайских автомобильных брендов, сделавших ставку на современные технологии вроде автопилота, дистанционного управления и дисплеев дополненной реальности.

Много посетителей толпились возле павильона китайской компании SAIC Motor, испытывая на себе возможности голосового управления автомобилем, которые представил автопроизводитель.

Отметим, что организаторы выставки решили сделать в этом году упор на «умные» и «более человечные» технологии, которые в будущем могут быть внедрены в потребительские модели автомобилей. Выставка продлится до 21 июля.

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