Хух-Хото, Китай, , 10:49 — REGNUM

Внутренняя Монголия на севере Китая уже скоро получит свою первую ветку метро, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Испытания первой линии метро в столице Внутренней Монголии городе Хух-Хото начнутся в конце декабря 2019 года, сообщили местные власти.

Пока планируется построить две линии метро при общем объеме инвестиций в размере 37,4 млрд юаней ($5,4 млрд). Их суммарная протяженность составит 49,02 км, количество станций достигнет 43. Переход между ветками будет осуществляться на станции «Площадь Синьхуа»

В настоящее время строительство Линии 1 уже завершено и ведутся работы по вводу ее в эксплуатацию, в то время как Линия 2 еще находится на этапе строительства. Ее испытания начнутся лишь в конце июня 2020 года.