Копенгаген, , 10:52 — REGNUM

Датские рыбаки призывают правительство расследовать инцидент с выбросом опасных химических веществ в воды Северного моря компанией Mærsk Oil. Работники промысла требуют разъяснить, какими могут быть последствия выброса 80 тысяч тонн «красных» (то есть, наиболее опасных) веществ для морских обитателей.

Капитан рыболовецкого судна и председатель профсоюза датских рыбаков Юго-восточной Ютландии Йеспер Ююль Ларсен в связи с этим заявил: «Я боюсь, мы имеем дело с серьезной проблемой, в результате которой большая часть популяции рыб в южной части Северного моря уже пострадала» — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Агентство «DR» опубликовало информацию о том, что нефтедобывающая компания Mærsk Oil на протяжении длительного времени выбрасывала в воды Северного моря опасные химические вещества, не имея на то разрешения. Рыбаки полагают, что это может являться причиной заметного уменьшения популяции рыб в южной части моря. Именно поэтому председатель профсоюза датских рыбаков Юго-восточной Ютландии обратился напрямую к министру по вопросам защиты окружающей среды Леи Вермелин с тем, чтобы правительство немедленно инициировало расследование.