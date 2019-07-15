Копенгаген, , 12:07 — REGNUM

В Дании мусоросжигательный завод компании Norfor в Хёрсхольме на протяжении последних трех лет выбрасывал в атмосферу ядовитые вещества диоксин и фуран, которые крайне негативно сказываются на здоровье человека, в частности, могут вызывать рак. Диоксин и фуран считаются одними из самых опасных веществ для человека.

Консультант по политическим вопросам, связанным с окружающей средой, Датского союза сохранения природы Йенс Петер Мортенсен прокомментировал данную ситуацию следующим образом: «Я считаю, что это ужасно. Никогда прежде я не сталкивался с таким в Дании. Поражает сам масштаб нарушений» — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Признаки превышения допустимой границы выбросов диоксина и фурана были зафиксированы еще в 2014 году. По результатам экспертизы в 2019 году, мусоросжигательный завод в Хёрсхольме превысил норму (0,1 нанограмм на кубический метр) в три раза. Подобный случай произошел в Италии в 1976 году, когда на химическом предприятии в Севезо случилась авария с выбросом огромного количества диоксина. В результате жилые районы, находящиеся неподалеку, пришлось снести, а сам выброс вещества привел к гибели многих диких животных в зоне аварии.