Москва, , 10:44 — REGNUM

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля надеются, что им удастся избежать ампутации правой руки семилетней девочки из Ингушетии Аиши А. Они отмечают, что состояние ребенка в последние дни стабилизировалось.

Об этом лечащий врач девочки Александр Брянцев рассказал заместителю постоянного представительства Ингушетии в Москве Адаму Бузуртанову. По словам врача, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, семилетнюю ингушскую девочку Аишу доставили в республиканскую больницу в городе Назрани в тяжелом состоянии. На ребенке не было живого места из-за порезов, ушибов, ссадин. Но серьезнее всего обстояло дело с руками ребенка, кровоснабжение в которых нарушилось, как предположили врачи, из-за долгого перетягивания какими-то жгутами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в срочном порядке была проведена операция по удалению тромба на одной из рук, после чего девочку транспортировали в Москву — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. С 5 июля врачи этого центра ведут борьбу за сохранение рук Аиши.

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