р-н Половинский, , 10:44 — REGNUM

В Курганской области муниципальное предприятие задолжало рабочим свыше 1,4 млн рублей. В отношении директора предприятия возбуждены административные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что за апрель — май 2019 года задолженность муниципального коммунального предприятия «Единство» по заработной плате около 100 работникам составляла 1,4 млн руб.

Прокурор Половинского района внёс директору предприятия представление, потребовав устранить нарушения прав граждан. Кроме того в ходе проверки был вскрыт факт непредоставления данных о наличии задолженности в органы государственной статистики. После представления задолженность перед сотрудниками предприятия была погашена.

В отношении директора предприятия возбуждены два административных дела.