Тайбэй, , 10:32 — REGNUM

Количество дорожно-транспортных происшествий на Тайване возросло с января по апрель 2019 года на 5,02% относительного того же периода 2018 года, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

Общее количество ДТП на острове достигло 198 264. Смертность в результате происшествий на дороге в 30 дней увеличилась на 2,53% за тот же период, достигнув 933, в то время как число получивших ранения взлетело на 6% до 144 666 единиц, сообщили островные власти.

Тем не менее, количество смертей, вызванных вождением транспортного средства в нетрезвом виде, упало на 12,07% до 102 штук. Начиная с июля на острое ужесточилось наказание на нетрезвую езду. Наказание ждет теперь и пассажиров, севших в машину с нетрезвым водителем.

Согласно исследованиям, нетрезвые водители стали виновниками более 3 тыс. смертей на Тайване с 2014 по 2018 годы. За это же время почти 430 тыс. человек были пойманы нетрезвыми за рулем.

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