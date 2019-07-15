Оренбург, , 10:31 — REGNUM

В Оренбургской области на сегодняшний день ведётся строительство 19 детских садов. В Оренбурге и Оренбургском районе до 31 декабря 2019 года должны сдать 12 объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Все строительные и ремонтные работы, а также мероприятия по согласованию объектов с надзорными органами будут завершены в этом году. В областном центре будет сдано три детских сада, в Оренбургском районе — девять. Ряд объектов у нас уже сейчас имеет готовность более 50%, один объект — 90%», — отметил и.о. министра образования Алексей Пахомов.

В соответствии с обязательными требованиями здание дошкольной организации должно иметь этажность не выше трех. На третьих этажах рекомендуется размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для работы с детьми. Групповые ячейки для детей до трех лет располагаются на первом этаже. Также групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь самостоятельный выход на игровую площадку.

В связи с этим в Оренбургской области в уже функционирующих зданиях дошкольных организаций проводятся компенсирующие мероприятия — помещения на первом этаже оборудуются под группы для детей до трех лет.

Такие мероприятия уже проведены, к примеру, в детском саду № 181 Оренбурга. В 2018 году в учреждении функционировала одна группа для малышей до трех лет. В связи с возросшим спросом в 2019 году провели необходимые работы, закупили оборудование и открыли еще три новые группы. В помещениях детского сада № 56 пока идут работы, 1 сентября две новые группы смогут принять первых малышей.

За 2010−2018 годы за счет строительства, капитального ремонта и реконструкции в области введено более 26 тыс. мест для дошкольников, что позволило обеспечить доступность дошкольных образовательных услуг для детей от трех до семи лет в полном объеме. Доступность для детей до трех лет составляет 96,6%.

«Президентом поставлена задача: до 2021 года обеспечить всех детей, в том числе в возрасте до трех лет, услугами дошкольного образования, — сказал Алексей Пахомов. — Врио губернатора Денис Паслер держит на особом контроле строительство каждого из 19 детских садов в области. Также по инициативе врио губернатора в текущем (2019) году закладываются еще два детских сада по 300 мест каждый».

Добавим, в рамках национального проекта «Демография» и ведомственного проекта «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» в 2019 году в Оренбуржье должны построить 19 детских садов на 1598 мест. Из них 14 объектов — для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, пять объектов — для детей в возрасте от полутора до трех лет. Дополнительно за рамками национального проекта планируется завершение строительства детского сада на 140 мест на ст. Заглядино Асекеевского района.

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию пять детских садов: три — в Оренбургском районе, по одному — в Бузулуке и Оренбурге