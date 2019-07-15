Банги, , 10:32 — REGNUM

Независимый эксперт предупреждает, что мирное соглашение в Центральноафриканской Республике (ЦАР) находится под угрозой из-за многочисленных нарушений сторонами, подписавшими соглашение. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на доклад, представленный в среду, 10 июля, в Совете ООН по правам человека.

По информации издания, власти ЦАР рассматривают соглашение, подписанное правительством и 14 вооруженными группами 6 февраля в столице страны Банги, как реальную возможность для установления мира в пострадавшей от конфликта стране.

Независимый эксперт Мари-Тереза Кейта Бокум говорит, что соглашение позволяет вооруженным группам участвовать в управлении правительством. В нем подчеркивается важность соблюдения прав человека и справедливости для жертв конфликта.

Если соглашение будет реализовано, то, по словам эксперта, настоящий мир и развитие страны могут быть достигнуты. К сожалению, как отмечает Бокум, скоординированное нападение нескольких вооруженных группировок в регионе Пау в мае нарушило условия мирного соглашения.

«Если эти вооруженные группы претендуют на свое место в мирном процессе, они должны немедленно положить конец насилию», — сказала она.

«Они также должны помнить, что их нужно привлекать к уголовной ответственности за непосредственное участие в совершении этих отвратительных действий. Если такие действия не будут наказаны, это может поставить под угрозу успех мирного процесса», — добавила Бокум.

Она отметила, что система правосудия ЦАР не эффективна и должна быть реформирована, чтобы соответствовать требованиям жителей.

В Организации Объединенных Наций сообщили, что более чем за пять лет гражданского конфликта в ЦАР погибли тысячи человек. Более половины населения ЦАР, насчитывающего 4,6 миллиона человек, нуждается в гуманитарной помощи.

Юрисконсульт миссии ЦАР при Организации Объединенных Наций в Женеве Серж Эрве Саборо высоко оценил качество работы независимого эксперта Бокум. Он говорит, что его страна наращивает усилия, чтобы положить конец политическому кризису. Саборо осуждает вооруженные группы, которые нарушают обязательства, взятые ими при подписании мирного соглашения. Он говорит, что мирное соглашение должно уважаться всеми и привести к разоружению, справедливости и примирению в стране, где уважается верховенство закона.