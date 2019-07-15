Сеул, , 11:14 — REGNUM

Эскалация конфликта между Японией и Южной Кореей ожидаемо привела к росту негативных настроений в обществе. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, в результате опроса, проведённого социологическим центром Gallup Korea, выяснилось, что только 12% корейцев относятся к своему соседу положительно. Это самый низкий результат с 1991 года, когда впервые был проведён подобный опрос. 77% респондентов заявили о своём негативном отношении к Японии — это число значительно выросло: за последние 30 лет данный показатель не превышал 60%, а иногда опускался и ниже 50%.

Социологи обращают внимание на то, что рост негативных настроений наблюдается в связи с усилением напряженности между двумя странами. Последний всплеск был вызван введением ограничений на экспорт в Южную Корею японских материалов, используемых для производства полупроводников и смартфонов.

Как следствие, 67% респондентов заявили о своём желании присоединиться к бойкоту всех японских продуктов и товаров.