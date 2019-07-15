Гуанчжоу, Китай, 15 июля 2019, 10:22 — REGNUM
Таможня города Цзянмэнь провинции Гуандун на юге Китая изъяла около 230 тонн контрабандных продуктов, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.
Как сообщили в Главном управлении таможни Китая, были арестованы трое подозреваемых, пытавшихся лодкой незаконно ввезти в Китай 230 тонн замороженных продуктов, включая куриные окорока и крылышки, а также свиные потроха.
При этом, часть товара успела протухнуть, поскольку ему не нашлось места в холодильнике. По данному эпизоду начато расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня таможня города Сучжоу на востоке Поднебесной пресекла контрабанду 500 тонн сахара. Тогда же были арестованы семеро подозреваемых.
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