Гуанчжоу, Китай, , 10:22 — REGNUM

Таможня города Цзянмэнь провинции Гуандун на юге Китая изъяла около 230 тонн контрабандных продуктов, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Главном управлении таможни Китая, были арестованы трое подозреваемых, пытавшихся лодкой незаконно ввезти в Китай 230 тонн замороженных продуктов, включая куриные окорока и крылышки, а также свиные потроха.

При этом, часть товара успела протухнуть, поскольку ему не нашлось места в холодильнике. По данному эпизоду начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня таможня города Сучжоу на востоке Поднебесной пресекла контрабанду 500 тонн сахара. Тогда же были арестованы семеро подозреваемых.

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