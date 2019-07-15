Архангельск, , 10:20 — REGNUM

Больше месяца назад на официальном сайте проекта «Шиес» была запущена форма обратной связи — в режиме «вопрос-ответ» можно получить информацию о строительстве и назначении полигона.

По информации инвестора, за это время поступило более 200 вопросов.

«Больше всего спрашивали о работе экотехнопарка, влиянии проекта на экологию области, а также вопросы технического характера. Инвестор проекта отметил, что 20 процентов обращений носят провокационный и оскорбительный характер», — сообщили ИА REGNUM в ООО «Технопарк».

Представители компании отвечают, что рады даже таким письмам, так как они подчеркивают высокий интерес к проекту.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на станции Шиес подготовлена площадка для строительства полигона ТКО. Объект вызывает протесты населения, поскольку на его территории планируют захоранивать отходы, в том числе, из Москвы.