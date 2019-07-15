Куньмин, Китай, , 10:05 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 23,98 кг метамфетамина, сообщили в местном бюро общественной безопасности, передает 14 июля агентство Синьхуа.

Полиция города Манши направила группу оперативников для расследования случая трансграничной торговли наркотиками еще 1 июля текущего года, после получения наводки на подозреваемых.

Уже 8 июля полицейские изъяли наркотики, найденные в брошенном злоумышленником рюкзаке. Ему удалось скрыться от властей на мотоцикле. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной китайской провинции Ухань контрабандист пытался перевезти наркотики в термосе, который он сдал вместе с багажом при посадке на рейс.

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