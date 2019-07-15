Вена, , 10:09 — REGNUM

В Европе существует единственное высшее учебное заведение, обучающее в своих стенах преподавателей восьми различных религиозных конфессий: Церковная педагогическая высшая школа Вены-Кремса (KPH). Газета Kurier знакомит читателей с этим уникальным заведением.

KPH с ее семью филиалами в Вене и Нижней Австрии обучает около 2500 студентов. Это крупнейший частный вуз в стране. На пятом семестре обучающиеся должны выбрать специализацию своей учебной программы из пяти вариантов: религия, развитие школ, педагогика, начальное образование, специальные предметы (к примеру, языки или математика).

Несмотря на пять специализаций, роль религии в вузе высока. Его выпускники смогут преподавать основы католического христианства, православия, свободной евангелической церкви, протестантизма, ислама, алевизма, иудаизма или буддизма. На всей территории Европы образование в области буддизма можно получить только здесь. Он был официально признан разрешенной религией в Австрии в 1983 году. KPH поддерживает контакты с религиозными общинами.

Как отмечает один из студентов в интервью газете, эта школа является своего рода «домом мира»: мирное сосуществование преподаваемых здесь религий можно взять за образец для общества.

В 2015 году здесь была введена система бакалавриата. Таким образом, летом 2019 года из стен KPH выйдут первые преподаватели религии, имеющие степень бакалавра. Они также получат право преподавать в начальной школе. Для постоянной работы в начальной школе им придется получить степень магистра.