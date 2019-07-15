Вашингтон, , 09:59 — REGNUM

Украина заняла девятое место в рейтинге стран по объёму мусора на одного жителя, сообщила 12 июля американская газета USA Today. В материале использовались данные агентства 24/7 Wall Street.

Больше всего мусора приходится на жителя Канады — 36 тонн. На втором месте Болгария — 26,7 тонны, на третьем месте США — 26 тонн на человека.

На одного жителя Украины приходится 10,6 тонны мусора, однако если в Канаде в 2017 году переработали 20,6% мусора, то на Украине — всего 3,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ проведёт расследование по факту мусорной блокады Львова. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что без его помощи властям города не удалось бы решить эту проблему.

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