Москва, , 10:03 — REGNUM

Лето — горячая пора для абитуриентов. А Вы или Ваш ребёнок собираетесь поступать в вуз? ИА REGNUM начинает опрос о том, как наши читатели поступают и как в целом они относятся к высшему образованию.

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Планируете ли Вы после окончания вуза работать по специальности и как вы относитесь к тому, что в нашей стране многие этого не делают? Что больше всего помогло Вам в подготовке к экзаменам? Соответствует ли ценность образования тем усилиям и средствам, которые в него вкладываются? Зачем вообще поступают в вуз — ради возможности заниматься любимым делом, престижа, карьеры?

Эти и другие вопросы мы задаём нашим читателям, а уникальная платформа STIRVOX, на которой проводятся наши опросы, позволит каждому участнику увидеть подробный социологический портрет человека, разделяющего его мнение.