Лондон, , 09:54 — REGNUM

Власти Великобритании готовы предоставлять заключённым за хорошее поведение различные поощрения, считая, что это более эффективно для изменения поведения осуждённых в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает The Guadian.

Тюрьма (cc) AlexVan

В частности, как следует из документа минюста Соединённого Королевства, министры хотят дать тюремным начальникам право разрешать заключенным, которые следуют правилам, больше времени проводить вне камер, самостоятельно готовить себе еду и чаще заниматься в тренажёрном зале, а также выбирать время, когда принимать душ, и пользоваться правом на более длительные свидания.

«Эта новая схема даёт руководителям тюрем инструменты для установления чётких поведенческих стандартов для заключенных — повышения их способности поддерживать стабильность, одновременно уводя преступников от криминальной жизни», — пояснил министр юстиции Дэвид Гок.

Добавим, что некоторым заключенным также может быть разрешено запирать двери своих камер, когда они хотят. При этом отмечается, что тюремный персонал может лишить осуждённых таких привилегий, в случае несоблюдения правил.

Читайте ранее в этом сюжете: В британском графстве Кент произошел бунт заключенных