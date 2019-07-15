Москва, , 09:47 — REGNUM

Возвращение «Победы» на маршрут Москва — Иркутск — Москва планируется в осенне-зимний период 2019 года. Об этом говорится в ответе коммерческого директора авиакомпании на запрос депутата Госдумы Сергею Тену («Единая Россия»).

Планируемая дата открытия продаж — 15 июля 2019 года. Решение принято по итогам переговоров авиакомпании с аэропортом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Победа» перестала летать в Иркутск весной 2019 года. Отказ от полетов в авиакомпании объяснили нежеланием Иркутского аэропорта соблюдать технические и финансовые требования перевозчика.