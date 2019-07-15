Сеул, , 09:52 — REGNUM

Вчера, 14 июля, представители южнокорейского фонда Woori Multicultural Scholarship Foundation провели восьмую совместную свадебную церемонию Woori Wedding Day. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей фонда.

По их словам, совместная свадебная церемония прошла в штаб-квартире банка Woori Bank, расположенного в районе Чун-гу города Сеула.

Известно, что представители фонда оказали финансовую поддержку, в которую вошли расходы на организацию, медовый месяц, фотографов и другие расходы, 10 мультикультурным парам из Китая, Вьетнама, Монголии и Филиппин.

«Для нас большая честь присутствовать на данном мероприятии, где представители других национальностей и культур связывают свои узы браком. Мы надеемся, что молодожены, давшие клятвы сегодня, построят свою семью в любви и согласии», — сообщили представители Woori Financial Group.