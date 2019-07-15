Магас, , 09:44 — REGNUM

Мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев выступил с предложением к жителям республики реализовать идею бизнеса на колесах. В первую очередь он обращается к молодежи, так как «это люди, в которых заложен большой потенциал, у них есть стремление к переменам».

«Привлечение молодых людей к предпринимательству — это не только увеличение доли малого бизнеса, но ещё и решение проблемы занятости молодёжи. Именно для таких людей — смелых, современных, активных и желающих открыть своё дело и зарабатывать деньги, мэрия Магаса предлагает реализовать свой бизнес на колесах для продвижения различных видов продукции», — написал Цечоев на своей странице в Istagram.

https://www.instagram.com/p/Bz0c0qMhP71/

Среди идей для бизнеса, которыми поделился градоначальник на своей официальной странице в интернете, производство сахарной ваты, мороженое на колесах, велокофейня. Мэрия пообещала предоставить места для установки аппаратов тем, кто поддержит идею бизнеса на колесах.