Пекин, , 09:31 — REGNUM

Китайская национальная метеообсерватория объявила синий уровень погодной опасности в связи с мощными ливнями в южных, восточных и юго-западных районах Китая, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

С 14 по 15 июля мощные ливни обрушатся на некоторые районы провинций Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуандун, Юньнань и Сычуань наряду с Гуанси-Чжуанским автономным районом и Тибетским автономным районом. Кое-где уровень осадков может достигать 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, желтый уровень погодной опасности в связи с наводениями, вызванными мощными ливнями, был продлен в десяти регионах Китая уровня провинций.