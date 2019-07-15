Нью-Дели, , 09:36 — REGNUM

Космическое агентство Индии приняло решение перенести дату запуска миссии «Чандраян-2» к Луне. Об этом передает 15 июня передает агентство ВВС.

«Обратный отсчет остановился за 56 минуте до запуска спутника после того, как «в системе ракеты-носителя была обнаружена техническая заминка», — говорится в сообщении космического агентства Индии.

Запуск спутника был запланирован на 02:51 по местному времени в понедельник (21:21 мск воскресенья) с космической станции «Шрихарикота» на восточном побережье Индии.

В Индии надеются, что миссия «Чандраян-2», стоимостью 150 миллионов долларов, станет первой, которая совершит посадку на Южном полюсе Луны. Цель исследований — изучение лунной поверхности, поиск воды и минералов, замер лунных землетрясений и другое.

В случае успеха Индия станет четвертой страной (наряду с Советским Союзом, США, и Китаем), отметившей свое присутствие на поверхности Луны.