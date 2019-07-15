Владикавказ, , 09:21 — REGNUM

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело, главными фигурантами которого стали ректор государственной медицинской академии Тамара Гатагонова и проректор Жанна Гецаева. Их обвиняют в совершении преступлений, совершенных в период с 2009 по 2013 годы, из-за которых государству был нанесен ущерб на 86 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе Следственного комитета по республике.

По данным следователей, обвиняемые организовали в 2009 — 2010 годах проведение открытых аукционов на право заключения двух государственных контрактов на покупку нежилых помещений для нужд медакадемии. При этом цена контрактов составила 31 млн рублей, что значительно выше рыночной стоимости. Кроме того, подозреваемые в 2009 году совершили нецелевое расходование бюджетных средств на сумму более 33 млн рублей. В этот же период времени обвиняемые и еще один участник уголовного дела — генеральный директор коммерческой организации — похитили более 1 млн рублей при выполнении строительных работ.

Еще один эпизод уголовного дела в отношении Гатагоновой связан с незаконным заключением гражданско-правовых договоров на выполнение ремонтно-строительных работ с различными организациями. С февраля 2011 года по январь 2013 года ректор перечислила им более 41 млн рублей. Кроме того, женщина подписала и направила в Министерство здравоохранения РФ план финансово-хозяйственной деятельности академии на 2013 год, в которых были значительно завышены объемы площадей арендуемых помещений.

В итоге оба руководителя медицинской академии заработали себе сразу по нескольку статей УК РФ. Гатагонову обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а Гецаеву — в злоупотреблении служебными полномочиями, нецелевом расходовании бюджетных средств, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к отправке в суд, а на имущество обвиняемых наложен арест с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба.