15 июля 2019 | Время чтения 4 мин

В городе Каменск-Шахтинский с населением почти 90 тыс. человек вот уже две недели тлеет свалка. Местный Роспотребнадзор обнаружил в пробах воздуха превышение диоксида серы, но попросил местных жителей не гулять, где воняет, и плотнее закрывать окна (летом!). Руководитель полигона ТКО обращаться к правительству Ростовской области считает ненужным.

Илья Романов, , 10:17 — REGNUM

1 июля в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области произошло ЧП — загорелся мусорный полигон. Причём свалку тушили долго: около двух суток понадобилось пожарным, чтобы не дать пламени распространиться. Спустя две недели ситуация с неприятным запахом в городе не улучшилась. Как оказалось, городской полигон продолжает тлеть.

Горящая свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мусорная реформа заработала: тлеет Каменский полигон ТКО. Роспотребнадзор на проблему отреагировал и попросил каменчан не гулять, где воняет, и поплотнее закрывать окошки. Пробы воздуха ведомство брало почти неделю назад и обнаружило в нём превышение диоксида серы. Почти неделя прошла, но принципиально ничего не изменилось. Свалка продолжает стабильно попахивать», — написала на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Ростовской области Ирина Полякова (КПРФ).

Народная избранница отправилась на полигон и убедилась в том, что на объект без противогаза попасть действительно сложно.

«Помощь области нам не нужна, нам нужен дождь», — цитирует депутат слова руководителя каменского полигона.

«Вот так, и никак иначе. Очаги засыпают землёй. Открытого огня нет. Но радость от этого факта весьма сомнительная — люди, живущие в микрорайоне Шахтёрский, просто задыхаются. Как сам директор находится на полигоне, не знаю. Я смогла провести там ровно две минуты. Мой помощник так и вовсе не стал из машины выходить: хапнуть концентрированного диоксида серы — так себе удовольствие. С утра уже сделали звонки в минЖКХ, ГО и ЧС. В понедельник отправим необходимые бумаги. P. S. И дождь не идёт», — поделилась Полякова.

https://web.facebook.com/100003008659459/videos/2099320516844883/

ИА REGNUM ранее сообщало, что в первых числах июля местные жители опубликовали в социальных сетях видео, на кадрах которого видно, что часть города Каменск-Шахтинского заволокло дымом. Горожане сетовали, что жителям близлежащих домов тяжело дышать. Местная газета «Пик» уточнила, что «пожар удалось почти полностью потушить». Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Интернет-пользователи ожидаемо раскритиковали реализацию мусорной реформы на Дону, оставив много негативных комментариев под видео.

«Запахло горелой мусорной реформой», — прокомментировал в соцсети Марк Д.

«А потом удивляются, откуда столько онкобольных», — обратил внимание Максим А.

«Мусорная реформа в действии», — написал Дмитрий Г.

Тем временем официальный сайт администрации города Каменск-Шахтинский сообщает лишь позитивные новости, происходящие в муниципалитете. Нелишним было бы за две недели поместить информацию о предпринимаемых мерах в борьбе с тлеющим полигоном. Если они принимаются, конечно.

Позитивные новости от администрации Каменска-Шахтинского Скриншот с официального сайта администрации Каменска-Шахтинского Позитивные новости от администрации Каменска-Шахтинского Скриншот с официального сайта администрации Каменска-Шахтинского

Лишь местная газета «Пик» 10 июля проинформировала каменчан об уровне результатах загазованности города и разместила на своём сайте рекомендации от специалистов территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Газета «Пик» обеспокоена проблемой

Скриншот со страницы газеты «Пик»

Также местные журналисты уточнили, что «по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований по обращению с отходами каменская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении». Надзорное ведомство проводит проверку в отношении ООО «ККП», эксплуатирующего полигон ТКО.

Между тем стоит напомнить, что в июне текущего года ростовский губернатор Василий Голубев пожаловался генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на попытки дискредитации мусорной реформы в регионе.

«При внедрении новой системы обращения с отходами стали очевидны попытки ухода некоторых участников рынка в «серую зону», — заявлял глава региона.

Так, на Дону участились возгорания свалок. Для сравнения: в 2018 году было зафиксировано 21 возгорание, с начала 2019 года — уже 22 случая. Таким образом участники рынка, ушедшие в «серую зону», пытаются повлиять на реализацию мусорной реформы на Дону, считают власти.

Подробнее по теме: Мусорную реформу на Дону пытаются дискредитировать — ростовский губернатор

Является ли пожар на каменском полигоне одним из примеров дискредитации, пока неизвестно. Проблема в другом — люди не могут открыть окна, выйти на улицу и свободно вздохнуть.

Ситуация с тлеющим в Каменске-Шахтинском полигоном напрямую указывает на то, что «мусорную реформу» местные чиновники реализовывать не хотят, а региональные власти её исполнение попросту не контролируют. Или за две недели со дня возгорания представителям министерства ЖКХ Ростовской области (руководит ведомством Андрей Майер) нельзя было проинспектировать свалку?

Пока как минимум на этот вопрос не будет дан конкретный ответ, местные власти будут ждать дождя, а люди — задыхаться.

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