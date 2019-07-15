Москва, , 09:03 — REGNUM

Для людей, которые придерживаются здорового образа жизни, наиболее оптимальным напитком для поддержания здоровья может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура — клубневого растения, также известного как «земляная груша». К такому выводу пришли учёные из ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук.

Читайте также: Диетолог назвала безопасное для здоровья количество бургеров в неделю

Исследователи заявляют, что топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами, сообщает RT. Это растение содержит в себе полезные углеводы, аминокислоты, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин, а также минеральные элементы, фосфор, цинк, кальций и магний.

Для того чтобы «напиток здоровья» имел приятный вкус и вид, эксперты советуют добавлять в него помимо топинамбура, содержание которого должно быть не менее 15−20%, морковное или яблочное пюре либо соки персика и ананаса.

Также по теме: Грудное вскармливание снижает риск развития болезней сердца — ученые

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные назвали самые полезные для здоровья человека летние ягоды. Как утверждает главный внештатный диетолог Москвы Антонина Стародубова, самая полезная — это черника. Рекордсмен по содержанию антиоксидантов, она содержит витамины А, Е, B9 и способствует хорошему состоянию желудочно-кишечного тракта. На втором месте — вишня, которая способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. На третьем — арбуз, имеющий высокое содержание фолиевой кислоты, магния и ликопина.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные: употребление яиц снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний