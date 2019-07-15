Карпинск, Свердловская область, , 09:11 — REGNUM

В Свердловской области бывшая сотрудница муниципального учреждения «Управление коммунального хозяйства» города Карпинска приговорена судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к трём годам и девяти месяцам лишения свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд, учитывая обстоятельства дела и наличие грудного младенца у подсудимой, отсрочил наказание до достижения ребёнком возраста 14 лет. Также женщине по решению суда предстоит компенсировать сумму нанесённого ущерба бюджету в размере свыше 17 млн рублей.

Напомним, что по версии следствия, подсудимая, будучи сотрудником подразделения мэрии города Карпинска и имея доступ к программе «Льготник», вносила заведомо ложные данные о получении компенсаций за оплату услуг ЖКХ. Впоследствии внесённые в реестр сведения передавались в банк, после чего финансово-кредитное учреждение компенсировало получателям денежные суммы. В результате мошеннических действий бюджету был нанесён ущерб на сумму более 17,3 млн рублей.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленные законом сроки.