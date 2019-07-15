Хартум, , 08:49 — REGNUM

Десятки тысяч жителей Судана вышли на улицы Хартума и других городов страны в субботу, 13 июля, чтобы ознаменовать 40-й день после жестокого разгона акции протеста, в ходе которого погибли люди, передает VOA Africa.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

Марши «Справедливости» были созваны Суданской ассоциацией профессионалов, которая возглавляет акции протеста с декабря 2018 года. Эти демонстрации привели к свержению президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года.

Марши 13 июля ознаменовали 40 дней с момента разгона демонстрации у военного штаба в Хартуме. По словам организаторов акции протеста, тогда силы безопасности убили не менее 128 человек. Однако власти постановили, что число погибших составляет 61 человек, в том числе трое сотрудников сил безопасности.

Протестующие призвали к «независимому и справедливому» расследованию гибели демонстрантов.

«Военный совет должен понести ответственность за резню», — заявил протестующий Самер Хуссейн.

Отмечается, что протестующие размахивали суданскими флагами и плакатами с надписями: «Свобода, мир и справедливость» и «Гражданское правление — выбор народа».

Напомним, что после свержения аль-Башира 1 апреля 2019 года к власти в Судане пришли представители переходного военного совета. Жители не прекратили протеста, требуя передачи власти в руки гражданского правления.