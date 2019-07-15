Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны республики Нурлану Ермекбаеву на расширенном заседании правительства, сообщает 15 июля агентство «Казинформ».

Дисциплинарная мера была применена в связи с чрезвычайным происшествием в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Комментируя ситуацию в городе, глава государства подчеркнул, что все виновные будут наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля на военном складе в городе Арыси Туркестанской области Казахстана произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека. Повреждения получили более 7 тыс. сооружений.

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