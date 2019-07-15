Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM

В Екатеринбурге 48-летняя местная жительница подозревается в хищении 160 млн рублей, которые она заняла под предлогом операции с недвижимостью у своих знакомых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Заявления в полицию поступили от 15 граждан в мае. На данный момент принимаются меры по розыску подозреваемой. По предварительной информации, она вместе с мужем и сыном покинула Екатеринбург.

Ранее в прессе появилась информация о том, что от действий гражданки пострадали 30 человек. При этом общая сумма ущерба составляет порядка 300 млн рублей, а женщина скрывается на территории Израиля.