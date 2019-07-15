Москва, , 08:11 — REGNUM

Жителям России могут дать право дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации не один раз в три года, как сейчас, а один раз в год. При этом отгул будет оплачиваться работодателем. Такие изменения в Трудовой кодекс РФ, которые в настоящее время прорабатываются и обсуждаются в Минтруде, будут распространяться на граждан страны старше 40 лет.

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При этом в Академии труда и социальных отношений считают возможным предусмотреть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию.

«Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьёзных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», — приводит «Российская газета» слова проректора академии Александра Сафонова.

Напомним, с 6 мая 2019 года в Российской Федерации вступил в силу новый порядок диспансеризации и профилактических осмотров. Так, жители страны, чей возраст старше 40 лет, смогут проходить диспансеризацию каждый год. От 18 до 39 лет граждане будут по-прежнему проходить диспансеризацию раз в три года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этой связи председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду подготовить и представить в правительство предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Изменениями предполагается, что для прохождения диспансеризации каждый работник в возрасте от 40 лет получит право на ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы и среднего заработка.

Добавим, что сейчас каждый работающий гражданин России имеет право раз в три года взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, а предпенсионеры — ‪два дня.

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