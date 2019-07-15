Пермь, , 07:50 — REGNUM

В Пермском крае 10 высших учебных заведений в 2019 году добавят абитуриентам баллы за сдачу ГТО. По информации регионального оператора ГТО, абитуриенты могут получить от одного до пяти дополнительных баллов на вступительных экзаменах, если предъявят знак ГТО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Максимально число допбаллов (пять) за знак ГТО готовы доначислять два вуза — Чайковский государственный институт физической культуры и Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Два дополнительных балла получат абитуриенты Пермской государственной фармацевтической академии.

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермский государственный институт культуры, Пермская государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова, Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера и Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации приняли решении о доначилении одного балла абитуриентам, которые имеют знак ГТО.

Примечательно, что сдавшие нормы ГТО, но не получившие еще знак, могут предоставить приемной комиссии в вузах выписку из базы, которую подготовит Региональный оператор ВФСК ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).