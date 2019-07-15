Анкара, , 07:57 — REGNUM

В Турции отмечают третью годовщину попытки государственного переворота, в осуществлении которой обвиняется организация ФЕТО. Об этом 15 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Путч был подавлен после того, как президент страны Реджеп Эрдоган призвал граждан выйти на улицы и помешать военным захватить власть. По последним данным, в результате столкновений погибли свыше 250 человек, ранения получили 2 тыс. 200 человек.

После подавления восстания, власти страны обвинили в мятеже организацию ФЕТО и ее лидера Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США и отвергает возлагаемые на него обвинения.

С тех пор в стране проходят перманентные спецоперации по задержанию лиц, подозреваемых в связях с указанной группировкой, признанной в Турции террористической.

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